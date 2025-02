Eerste editie MenSport & Showpaard 2025 is uit!

De inhoud

In deze editie van MenSport & Showpaard, hét tijdschrift voor de aangespannen sport, lees je onder andere over:

* Op pad met een Nederlands rad

* Schrijf je in voor Paardendagen Driezum-Wâlterswâld

* Familie van Manen: Hattrick compleet

* Longeren met Lammert Haanstra

* Resultaat eerste bezichtiging KWPN

* Perspectieven Denise Fix, Lisanne Goedkoop & Daphne Pouwels

* Anytime neemt afscheid

* Frietkotrit in Hamont-Achel

* Veelzijdige Yvonne Schalkers-Kitzen

* Gouden Groom: Simone Haerkens

* Bouwstenen van verzameling met Ad Aarts

* 20 jaar Paardenhotel Villa Nova

* Winactie: Tickets Cavalluna & boek ‘Veeartsen van vroeger’

* Abonnees aan het woord

* Prijspuzzel

* Regiokatern

& meer!

Online te bestellen

Ben je geen abonnee? Je kunt dit nummer hier bestellen

Misschien is dit ook het moment om daar verandering in te brengen. Als abonnee krijg je niet alleen acht keer per jaar het zeer complete magazine in de bus, maar je hebt ook toegang tot ALLE premium-content op de website, zoals diepte interviews, opinie, maar ook heel veel instructie video’s. Daarnaast maak je kans op vele extra’s, zoals het rijden bij een toptrainer, maar ook op boeken, entreetickets, gadgets, kleding etcetera. in de vele winacties. Check snel op de website van MenSport & Showpaard welke abonnementsvormen er zijn.

