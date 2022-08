Duitse genomineerden WK enkel- en vierspannen bekend

Enkelspannen

Het WK enkelspannen vindt de week voor het WK vierspannen plaats. “We mogen drie menners selecteren voor het team en er mogen twee tot vijf individuele menners deelnemen. Nadat de deadline van de inschrijvingen voorbij is, maakt de organisatie van het WK het definitieve aantal toegelaten individuele menners bekend”, vertelt Otto-Erley, sportcoördinator van de Duitse Hippische Federatie (FN) en DOKR-directeur. De volgende menners zijn genomineerd voor het WK enkelspan (in alfabetische volgorde): Claudia Lauterbach met Velten, Dieter Lauterbach met dirigent, Ulrike Schmidt met Nicolai, Marie Tischer met Fortino, Anne Unzeitig met De Niro en Jessica Wächter met Charly Brown.

Vierspannen

Voor het WK vierspannen in Pratoni del Vivaro zijn de volgende menners geselecteerd (in alfabetische volgorde): Michael Brauchle, Dirk Gerkens, Mareike Harm, Rene Poensgen, Anna Sandmann en Georg von Stein. “Op dit moment ziet het er naar uit dat er drie menners voor het team rijden en kunnen er nog drie individuele menners starten”, zegt coach Karl-Heinz Geiger. “Na overleg met Christoph Sandmann hebben we hem naar eigen wens niet geselecteerd, maar hij is wel beschikbaar als reserve, mocht een van de menners toch niet deel kunnen nemen”, legt Fritz Otto-Erley uit.

Bron: FN

Marie Tischer