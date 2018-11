Einde voor Outdoor Brabant

Het bestuur laat weten dat het niet langer mogelijk is om het evenement in de huidige vorm voort te zetten. De organisatie zag de afgelopen periode de schuld oplopen door jaarlijks terugkerende tekorten. Verschillende scenario’s werden onderzocht om toch door te kunnen gaan. Zo waren er enkele permanente locaties in beeld, waarbij het idee was om op de nieuwe locatie meerdere evenementen te organiseren om de kosten te drukken. Maar geen van de locaties bleek geschikt qua terrein, vergunning of prijs.

Helaas verdwijnt hiermee een internationale menwedstrijd van de kalender en uit Nederland. In 2016 was het evenement in Breda nog de gastheer van een zeer geslaagd WK vierspannen.