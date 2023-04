Eindelijk na vier jaar weer SWM Eefde

Ondanks een enkele bui op zaterdagmiddag tijdens de dressuur en de vaardigheid, waren er toch allemaal blije gezichten. Twee jaar kon de wedstrijd door corona niet doorgaan en vorig jaar. Onder het motto “slecht weer kennen we niet, alleen slechte kleding” bleven de deelnemers allemaal positief.

Op zondagmorgen startte de marathon en bleef het de gehele dag droog. Zelfs de zon kwam er bij zodat het heel aangenaam was in de luwte van de tent en frietkraam. Ook het toegestroomde publiek vermaakte zich opperbest en de stemming zat er goed in.

Na vier jaar wachten hebben organisatie, vrijwilligers, deelnemers en publiek een geweldig weekend gehad, mede dankzij alle sponsoren, terreineigenaren en alle officials. Zonder al deze mensen is een wedstrijd niet mogelijk.

De organisatie ziet iedereen graag weer terug in 2024!

Klik hier voor alle uitslagen

Ophelie Vegterlo