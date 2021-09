EK Budapest I Goud voor Bram Chardon en TeamNL!

In de landenwedstrijd wisselde het Nederlands team, bestaande uit Bram, IJsbrand en Koos de Ronde, vandaag van positie met de Duitsers. Goud dus voor Nederland, zilver voor de Duitsers en brons voor de Belgen.

Spannend

“Het was een super spannende week”, vertelt Bondscoach Ad Aarts. “Zo spannend is het in de landenwedstrijd lang niet geweest. Ik denk dat dat vooral kwam door de marathon, die minder technisch was dan we gewend zijn, maar vooral gebouwd is voor kracht en uithoudingsvermogen. Er zatten bruggen, kuilen en twee zware waterbakken in. Daardoor waren er deze keer meer kanshebbers.”

“Maar we hebben er de hele wedstrijd goed bij gezeten. Edwin van der Graaf en Mark Weusthof hebben top gepresteerd en ik vind het ontzettend mooi hoe Bram het vandaag heeft afgemaakt. We hebben hier met zijn allen het hele jaar naartoe gewerkt en je merkt dat het écht nodig is om risico te blijven nemen in de wedstrijd. Deed je dat niet, liep je zo meerdere tijdsfouten op in de vaardigheid vandaag.”

“Koos heeft een mindere week gehad, maar ook dat hoort bij de sport. Je kunt niet altijd winnen, dat is nu eenmaal zo. Maar het is super hoe hij zich na de dressuur heeft herpakt met een hele mooie tweede plaats in de marathon.”

“Het publiek deze week was fantastisch en de ambiance is top. Het is een hele mooie en professionele wedstrijd en ik ben ontzettend blij met de Nederlandse resultaten. Met twee gouden en een zilveren medaille huiswaarts keren is natuurlijk geweldig.”

