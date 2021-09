EK Budapest I Kleine verschillen in top 4

“Ik heb op het laatste moment besloten om Generaal thuis te laten en Idol in de dressuur in te zetten”, vertelt Bram Chardon. “Hij is nog maar 8 jaar oud, maar deed het super toen ik hem dit seizoen meenam naar Nebanice. In Valkenswaard ging ik voor ervaring, maar dat liep niet zoals gewenst. Daarom is Idol nu dus alsnog meegegaan en dat heeft vandaag heel goed uitgepakt.”

Vanaf het losrijden moesten de aanspanningen even door de drukte voordat ze bij dressuurring aankwamen. “Dat was wel even lastig. In het losrijden waren ze goed gretig en je merkte dat ze door de drukte een beetje terugkwamen.”

Bram Chardon

EK-waardig

Morgen spant Bram Idol niet in voor de marathon. “Daar ga ik wel echt voor ervaring. Normaal lopen Generaal en James voorop, maar dat worden nu Roderick en James. Het gaat zwaar worden voor ze morgen. Omdat de hindernissen ruim zijn verwacht ik een hoog grondtempo. Daarnaast zijn de hindernissen lang en het B-traject is een rondje om de renbaan. De paarden zijn dus gedurende het gehele traject in de drukte van de hindernissen en het publiek.”

Bram, Benjamin en IJsbrand zitten met zijn drieën binnen 0.60 punt van elkaar verwijderd. “We moeten echt heel scherp zijn morgen en niet als een dolle van start gaan. Hindernis 1 is de meest technische en dus zullen we het gas rustig maar gestaag open moeten gaan zetten. Deze marathon is echt wel EK-waardig.”

