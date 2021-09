EK Budapest I Titelverdediger Bram Chardon aan de leiding

Titelverdediger Bram Chardon staat er dus opnieuw goed voor. “Het was heel zwaar vandaag”, aldus Bram Chardon. “Dit was echt een marathon voor Michael Brauchle, hij heeft veel kracht bij zich en is ontzettend snel in deze lange hindernissen. In hindernis 1 had ik gelijk een volte, waardoor ik 9 seconde op Brauchle verloor. Vervolgens stond ik even stil in hindernis 2. De bodem was daar erg uitgereden en zwaar en het duurde daarom even voordat we weer op gang kwamen. We verloren 7 seconde daardoor Brauchle. Vervolgens was ik in hindernis 3 sneller dan hem en daarna kon ik hard door blijven rijden.”

“Op de grote wedstrijden dit seizoen hebben we niet kunnen pieken dit jaar. Het is dus super dat het nu, op zo’n kampioenschap, op zijn plaats valt.”

Bram Chardon

Bewijzen

De menners mogen morgenochtend de vaardigheid verkennen. “Ik hoop dat het een selectief parcours wordt. Ik heb een goed span voor de vaardigheid en ik houd er rekening mee dat ik dubbel nul zal moeten rijden. De verschillen zijn klein en dat maakt het onwijs spannend. Ik heb er een goed gevoel over, maar zal me zeker moeten gaan bewijzen.”

De Duitsers staan momenteel op de gouden plaats in de landenwedstrijd. Nederland heeft 1 punt minder en staat dus op zilver. Het gat tot de Belgen, die op brons staan, is bijna twintig punten.

Klik hier voor de uitslagen en meer informatie

Michael Brauchle

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.