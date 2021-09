EK Budapest I Tussenstand dressuur: Duitsers aan kop, De Ronde derde

De score van 59.70 bracht Koos de Ronde op plaats drie. “Ik wist van tevoren dat ik zou moeten toegeven”, vertelt De Ronde. “We hebben bewust besloten om mijn slechtste dressuurpaard mee te nemen, zodat we met het Nederlands team een serieuze kans maken op goud. Hij is namelijk super in de marathon en vaardigheid, en de beste resultaten twee resultaten van elk onderdeel tellen mee voor het team.”

Anna Sandmann

Ruime hindernissen

“Het was een lastige keuze. Ik wist al dat dit niet mijn beste proef ging worden, maar het valt wel wat tegen. Ik ging voor een score rond de 50.”

De hindernissen staan ruim in Budapest. “Ze zijn ruimer dan dat we gewend zijn in Windsor, Valkenswaard en Kronenberg. Die zijn een stuk technischer, hier kan meer op snelheid gereden worden. We gaan vol goede moed verder. De strijd is nog niet gestreden.”

Klik hier voor de uitslagen

Klik hier voor de foto’s

Koos de Ronde

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.