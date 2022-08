EK Jeugd Kisbér-Ászár: zware marathon, Nederland nog steeds aan kop

Children

Vooral in de ochtenduren waren de gevolgen van de hevige regen voor de bodem in de hindernissen en op het traject van invloed op het wedstrijdverloop. De na vier maanden droogte keiharde grasgrond was plotseling week, zwaar en vooral glibberig geworden. Dat stelde geheel nieuwe eisen aan de aanspanningen. Er moesten flink meer krachtreserves worden aangesproken en het stuurwerk werd er niet gemakkelijker op.

Bij de jongsten zette Wannes Piccart uit België de ranglijst van de dressuur op de kop door de marathon te winnen. De Hongaarse Vanessza Nagy werd tweede en de Francaise Marine Legret Bouly maakte het podium compleet. Evy van Oort moest een aantal posities in het klassement toegeven en staat nu op de achtste plaats. Ze staat echter slechts één bal verwijderd van een medaille. Jacco de Koning klom een plaatsje en staat nu op 22, terwijl Lisa Beekhuiszen op plaats 25 staat.

Juniors

Bij de enkelspannen deed teamrijder Jur Bajens goede zaken door de marathon te winnen en daardoor op de klimmen naar de vierde plaats in het tussenklassement, waarin hij minder dan een bal moet goedmaken op de Italiaanse Francesca Consolini, die na haar tweede plaats vandaag aan de leiding gaat. Renate Provoost wist haar tweede plek te handhaven en heeft minder dan één punt achterstand op de koppositie. Ook Larissa Jansma handhaafde zich op plaats 6. Lotte Zaaijer verbeterde zich op plaats 11 voor de afsluitende vaardigheid. De winnares in de dressuur, Blanka Ágnes Jámbor, vergat in de laatste hindernis poort F en reeds ondanks luidkeelse waarschuwingen van de kant en een oortje over de finish, en kreeg een EL.

Bij de tweespannen won de Brit Harvey Clegram-Brown de marathon, voor Péter Juhász, die zijn voorsprong in de tussenstand vergrootte, waarin hij gevolgd door de Duitse deelnemers Lea Schröder en Max Andrew.

U25

Bij de pony enkelspannen onderstreepte de Duitse Lisa-Marie Tischer haar titelaspiraties door na de dressuur ook de marathon te winnen. Brent Janssen hield met opnieuw een tweede plaats de schade beperkt en heeft eremetaal voor het grijpen. Ook Lisanne van Meerten wist met een goede marathon haar derde plaats te handhaven. De Oostenrijker Jonas Böck was onfortuinlijk in de laatste hindernis waar hij na een onvrijwillige aanraking van een paal met zijn groom werd gelanceerd. Beiden en hun pony kwamen er goed vanaf en konden de hindernis rijdend verlaten.

Bij de pony tweespannen gaat Anouk de Haas na de gewonnen marathon aan de leiding in het tussenklassement, terwijl Jorn van Olst opklom naar de tweede plaats. De vaardigheid belooft hier heel spannend te worden, want alle deelnemers liggen dicht bij elkaar.

Bij de enkelspan paarden won verrassend de Tsjechische Lucie Kurkova, gevolgd door de Duitse deelneemsters Ciara Schubert en Michelle Bloßfeld. Aan de leiding gaat nog steeds Linnea Kristiansen, hoewel haar voorsprong tot minder dan een half punt gesmolten is.

Topspanning in het teamklassement

In de landenwedstrijd wist het Nederlands team zijn leidende positie te handhaven en heeft een voorsprong van iets minder dan drie punten op Duitsland, dat Zweden van de zilveren plek verdrong, en zo’n 13 punten marge heeft.

De door parcoursbouwer Alexander Flocke ontworpen vaardigheid zal morgen de beslissing moeten brengen in een spannend kampioenschap.