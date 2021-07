EK Jeugdmennen 2021 in Selestat

Nadat Lamotte-Beuvron zich terugtrok, meldden zich maar liefst drie kandidaten voor de organisatie. Zowel Selestat in Frankrijk als Aywaille in België en Kisber in Hongarije waren bereid het EK te organiseren. Vorige week moest Aywaille haar kandidatuur helaas intrekken vanwege de enorme wateroverlast.

De FEI besloot om het EK aan Selestat toe te wijzen.

