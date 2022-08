EK jeugdmennen in Kisbér-Ászár van start

Gisteravond vond het eerste belangrijke evenement in het kader van het EK plaats: de altijd gezellige landenavond, waar alle deelnemers, grooms, begeleiders en officials elkaar op een ongedwongen manier kunnen ontmoeten. De organisatie had het briljante idee om de landenavond te houden in het nieuwe stallencomplex, waarbij ieder land een eigen box ter beschikking kreeg om de meegebrachte lekkernijen aan te bieden.

Voor iedereen een medaille

De eerste verrassing voor de deelnemers was dat ze allemaal alvast een medaille uitgereikt kregen voor hun deelname aan dit bijzondere EK, zodat er niemand zonder een mooie herinnering huiswaarts hoeft te keren.

Eerste vetcheck

Vanochtend om 09.00 uur begon het officiële gedeelte van het Europees kampioenschap met de eerste veterinaire keuring. Onder de kritische blikken van de dierenartsen en juryleden werden de paarden en pony’s van alle deelnemers voorgebracht. Alle ingeschreven paarden en pony’s werden goedgekeurd en kregen zodoende het sein “fit to compete”. Vanaf morgenochtend gaan de jeugdmenners in de leeftijdscategorieën Children, Juniors en U25 aan de start in de dressuur.

Op zaterdag worden alle zeilen bijgezet in de zware marathon en op zondag volgt de apotheose in de afsluitende vaardigheid, waarna de medailles worden verdeeld.

Klik hier voor de startlijsten, uitslagen en fotoalbums.

Jacco de Koning, Childeren P1 Lisa Beekhuiszen, Childeren P1 Evy van Oort, Childeren P1

Jur Baijens, Junioren P1 Larissa Jansma, Junioren P1 Renate Provoost, Junioren P1 Lotte Zaaijer, Junioren P1

Brent Janssen, U25 P1 Lisanne van Meerten, U25 P1 Anouk de Haas, U25 P2 Jorn van Olst, U25 P2

