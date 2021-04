EK jeugdmennen: selectietraining met wedstrijdsimulatie

Op elke dag was er een leeftijdscategorie aan de beurt en werden alle drie de onderdelen afgewerkt. De resultaten werden na afloop in een tien minuten gesprek doorgenomen met de menners waarna ze met de nodige tips op zak, naar huis konden. “Het was een leuk weekend,” vertelt trainer Bram Chardon. “Omdat er ook in de maand mei nog geen uitzicht is op wedstrijden hebben we nu een prima meetmoment gehad.”

Traject

De omstandigheden waren alsof het een echte wedstrijd was. De menners reden eerst hun dressuurproef op gras, waarbij de verrichtingen werden beoordeeld door juryleden Peter Bonhof en Hetty Nawijn. Vervolgens reden ze een vaardigheidsparcours op zand. Daarna volgde een marathon met een B-traject met 4 hindernissen. De internationale trajecttijd gold en dat was voor sommigen best even wennen.

Om het 'echie'

De combinaties werden bij het voorbereiden op dressuur en vaardigheid begeleid door de trainers Erik Couwenberg, Christiaan Provoost en Bram Chardon. “We hebben de combinaties persoonlijk weer beter leren kennen en we hebben gezien waar verbeterpunten liggen,” zegt Bram Chardon. “Het ging nu meer ‘om het echie’ en dan zie je soms ook dat menners stomme fouten maken. Dat komt vooral door het gebrek aan wedstrijdritme. Wedstrijden rijden is echt noodzakelijk. Nu moesten ze er in komen en dan zie soms ongebruikelijke foutjes. Het blijkt maar weer dat wedstrijden echt nodig zijn in de voorbereiding naar een kampioenschap. Met alleen thuis trainen kom je er niet.”

Proefgericht

En de resultaten? “Die hebben we met alle deelnemers gedeeld en besproken. Zo weten ze waar ze staan ten opzichte van hun concurrenten. Sommigen hebben echt keihard gewerkt en dat betaalde zich uit. Er waren er bij die boven zichzelf uitstegen. Anderen waren weer minder klaar dan ze gedacht hadden en gingen onderuit met een tegenvallende prestatie.”

Gevraagd naar de belangrijkste aandachtspunten zegt hij: “Dat is toch wel weer de dressuur. Bij sommigen loopt het op het voorterrein heel goed en wordt vergeten om het in de proef tot in de detail af te werken. Je moet het op het juiste moment in de ring laten zien.” Proefgericht trainen is daarom volgens hem belangrijk. En ondanks het ontbreken van wedstrijdritme was het met de conditie van de dieren grotendeels in orde.

Planning

Omdat er in mei nog geen zicht is op gewone samengestelde menwedstrijden is het plan van het begeleidingsteam om eind mei weer een oefenwedstrijd voor de hele groep te doen. Vervolgens staat er op 19 juni in Putten een dressuur- en vaardigheidstraining op de planning. Daarna is het de bedoeling om de hele groep in juli in Oirschot, op de wedstrijd waar ook het NK is, aan start te laten komen. Na die wedstrijd zal er meer bekend worden over de teamsamenstelling. Voor dit traject is bewust gekozen. Bram: “We willen voorlopig niemand afwijzen, omdat we graag willen dat ze mee blijven trainen. Zo blijven ze allemaal aan het rijden. Ze moeten zelf de conclusie trekken of ze wel of niet verder willen.”

Jacco de Koning tijdens de trainingsdag in februari

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.