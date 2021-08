EK jeugdmennen Selestat: goud en brons voor Nederlandse Young drivers

Goud voor Anouk de Haas

Kleine pony’s, grote prestaties

Anouk’s mini-appaloosa’s waren in prestaties een maatje te groot voor haar concurrenten in de tweespanrubriek. Gisteren stond ze na de overwinning in dressuur en marathon ruim op kop en vandaag gaf ze dat niet meer uit handen. “Ik vond het heel gaaf om een internationale wedstrijd te rijden,” straalt de kampioene. “Mijn pony’s waren echt goed en dan meedoen op dit niveau…” Na een prachtige dressuurscore won Anouk ook de marathon. Dat was door de vele hoogteverschillen en de ongelijkheid in het terrein een pittige opgave. Anouk: “Het was zo’n gave marathon! Mijn pony’s wilden superhard werken. Hoe zwaarder het werd, hoe harder ze werkten. Het was een heerlijk gevoel dat ze zo door bleven vechten.” De vaardigheid was ook voor haar een lastige opgave en er vielen aan aantal ballen. “Eén van de pony’s werd op weg naar de wave een beetje vervelend. Maar gelukkig kon ik het gaandeweg wel oplossen en hield ie er mee op. Maar ik baalde wel van die foutjes.” Uiteindelijk kon ze zich de 3 ballen en 0,42 voor tijd makkelijk permitteren en won. Volgend jaar hoopt ze in Nederland haar span in de klasse M uit te gaan brengen. Het jeugd EK smaakt naar meer, want Anouk hoopt ooit internationaal te gaan rijden. “Deze hele belevenis is om nooit meer te vergeten.”

Toch brons

Marathonspecialist Dirk Bastiaansen gaf gisteren zijn visitekaartje af. Bij de enkelspan ponyrubriek in de young drivers categorie kwam hij aan start met de 6-jarige Macho. Zijn dressuurscore van 56,98 viel wat tegen. Dankzij de marathon kwam Dirk toch in medaillepositie. “De marathon is ons ding,” vertelt hij. “Dat ging echt heerlijk! Mijn pony is nog jong en op het laatst werd hij een beetje moe, maar hij bleef doorgaan.” En over de prestaties van vandaag: “In de vaardigheid moest ik een beetje racen tegen de klok. ” Hij hield de schade beperkt met een bal op poort 5 en wat tijdsoverschrijding. Er kwam 6,89 strafpunten bij zijn totaal. Dressuurwinnaar Valentine Lenordman was hem even daarvoor in het klassement al gepasseerd, want zij leverde een nulrondje af. Echter liet Anouk van de Beek wat steekjes vallen in het parcours, waardoor Anouk 5e werd en Dirk zijn bronzen positie behield. Het goud was voor de zeer sterk rijdende Duitse Lisa Maria Tischer. Zij liet in het slotonderdeel alle ballen liggen en boekte 2,62 tijdfout.

In de Young drivers klasse enkelspan paard reed Anne Unzeitig foutloos binnen de tijd en pakte goud. Marie Schiltz kon haar leidende positie niet vasthouden, met 7,05 in de vaardigheid kwam zij uit op zilver. Het brons was voor Come Boisteau (FRA). Kim de Groot tikte er ook een paar ballen af, maar kon haar vijfde plaats behouden.

Klik hier voor alle uitslagen

Dirk Bastiaansen won individueel brons en teamzilver

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.