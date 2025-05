EK vierspannen 2027 naar Baborówko

Van 4 t/m 7 september dit jaar vind het EK vierspannen, tegelijkertijd met het WK Paramennen, plaats in het Duitse Lähden. In 2023 was het EK vierspannen in Exloo, waarbij Bram Chardon de gouden medaille won. Koos won de zilveren medaille en het brons was voor Michael Brauchle (GER).

Tevens maakt de FEI bekend dat de Wereldbekerfinales van 2027 en 2028 ook weer in Bordeaux (FRA) gaan plaatsvinden en dat de datum van het WK enkelspannen in München (2026) is verplaatst naar 1-6 september 2026.

Bron: FEI