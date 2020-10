Hongaarse FEI steward István Bartha overleden

István was een sleutelfiguur in het steward team op internationale en nationale menwedstrijden in Hongarije. Hij was aanwezing als steward mennen op internationale wedstrijden als Lipica, Kisbér-Ászár, Vecsés en Fábiánsebestyén en maakte deel uit van het steward team op het WK tweespannen in Fábiánsebestyén in 2015 en Lipica in 2017. Naast steward voor het mennen was hij zeer actief als nationaal jurylid en parcoursbouwer op de hoogste niveu, en begeleider van vele menners in Hongarije. Zijn grappen en helpende woorden zullen door velen worden gemist.

Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte.