Emma Olsson genomineerd voor FEI Best Groom Award

Emma Olsson (SWE) werkt vanaf 2015 voor Boyd Exell, nadat ze hem leerde kennen door haar aanwezigheid bij een van zijn clinics in het Zweedse Flyinge. Ze verhuisde naar de thuisbasis van Boyd in Nederland en maakt inmiddels al zeven jaar deel uit van zijn team, dat in de tussentijd drie individuele gouden medailles won op verschillende WK’s.

Emma heeft de afgelopen jaren een grote rol gespeeld in de groei en het succes van team Exell. Ze heeft een groot hart voor de sport en schroomt niet om buiten werktijden zelf de leidsels in handen te nemen. Sinds vorig seizoen neemt ze zelf deel aan internationale wedstrijden. Ze rijdt met een enkelspan paard en komt uit voor Zweden.

Emma Olsson

Scherp oog voor detail

Emma heeft een scherp oog voor detail en een fotografisch geheugen, dat van grote waarde is tijdens haar werk op stal en op wedstrijd. Naast het verzorgen van de paarden heeft Emma ook een belangrijke rol achterop de koets in alle drie de onderdelen.

Emma is verantwoordelijk voor de wedstrijdpaarden van Boyd. Dat zijn er ongeveer twintig. Daarnaast komen er regelmatig jonge paarden bij, die ze ook onder haar hoede neemt. De zorg voor zoveel verschillende paarden heeft natuurlijk zijn uitdagingen. Volgens degenen die haar nominatie voor de FEI Best Groom Award steunen, heeft Emma een band met alle paarden. Ze draagt zorg voor hun individuele behoeften, of dat vanuit een veterinair perspectief is of niet, ze heeft het allemaal onder controle.

