En ook de impulsmarathon Oirschot gaat niet door

De, door de gemeente Oirschot geëiste, extra voorzieningen zijn niet realiseerbaar en werken ook zeker niet sfeerverhogend om deze dag tot een succes te maken. In de beslissing van de organisatie telt het enorme verlies van de drijvende kracht Theo Sweegers, die op 20 augustus plotseling ten gevolge van een wespensteek is overleden, zeker zwaar mee.

Theo, op alle vlakken inzetbaar en die met zijn twee rechtse handen deze wedstrijd droeg, zal nog vaak gemist worden. Van het begin tot het einde, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat was hij de afgelopen twintig jaar zeer nauw betrokken bij de organisatie van veel wedstrijden, en met name bij de jaarlijkse oefenmarathon.

In 2021 wordt bij Steenhof Stables van 8 tot en met 11 juli het nationale en internationale ponymennen georganiseerd voor de klasse Z. Tijdens deze wedstrijd vindt ook het NK ponymennen plaats dat dit jaar helaas niet door kon gaan door het coronavirus. In het najaar van 2021 staat ook de oefenmarathon weer op de planning. Blijf allemaal gezond!

Bij vragen, neem gerust contact op met het secretariaat: [email protected]