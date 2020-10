En ook SWM Exloo geannuleerd

Onder de geldende verscherpte maatregelen van de overheid en de vooruitzichten met betrekking tot het Corona-virus, vindt de organisatie het niet verantwoord de wedstrijd te laten plaatsvinden. In plaats van een samengestelde wedstrijd biedt de organisatie wel de mogelijkheid om dressuur (binnen) en vaardigheid (buiten op zand) te rijden op zaterdag 31 oktober.

Het betaalde inschrijfgeld voor de SMW wordt teruggestort en er komt een nieuw vraagprogramma voor de dressuur- en vaardigheidswedstrijd. Via Mijn KNHS is hiervoor binnenkort in te schrijven.

Klik hier voor meer informatie over de D&V – wedstrijd