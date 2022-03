Enorme belangstelling voor Driving Clinic Lipica met Boyd Exell en Martin Hölle

Pairs in the Picture

Tijdens de clinic geven de regerend wereldkampioenen Boyd Exell en Martin Hölle onder andere een kijkje achter de schermen hoe Wereldkampioenen zich voorbereiden op een WK-jaar. Deze twee menners van wereldformaat slaan de handen ineen en gaan samen met WK-jurylid Andrew Counsell aan de slag met de nieuwe FEI tweespanproeven. Uiteraard komen ook de andere dressuurproeven aan bod en wordt er aandacht besteed aan de vaardigheid en een stukje marathon. Boyd geeft tijdens het theoriegedeelte in de comfortabele vergaderzaal van Lipica een lezing over menbitten, waarbij Counsell een toelichting geeft over de onlangs verschenen FEI-richtlijnen voor het gebruik van bitten en tuig. Ook de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe FEI-reglement komen aan bod en op zaterdagavond is er ruimte voor een open discussie over de toekomst van de mensport.

Lipizzaners in the Spotlight

De Lipizzaner stoeterij in Lipica vormt het schitterende decor voor deze clinic. De deelnemers aan de clinic verblijven in het prachtig gerenoveerde Maestoso Hotel op het terrein, waar ook het theoriegedeelte plaatsvindt. Het praktijkgedeelte wordt gehouden in het prachtige hoofdstadion van de stoeterij waar Martin Hölle in 2017 zijn eerste Wereldtitel won. Uiteraard mogen de Lipizzanerpaarden niet ontbreken in het programma. Zij vormen het slotstuk van het outdoor programma op zaterdag waaraan Boyd en Martin op bijzondere wijze hun medewerking zullen verlenen.