Eper Paarden4daagse voor recreatieve- en wedstrijdrijders

Rust

Er gingen ongeveer 500 aanspanningen/ruiters van start dit jaar, zowel wedstrijd- als recreatieve menners/ruiters. Opvallend is de rust die heerst op de routes. “Je komt er allerlei soorten aanspanningen tegen. Van muilezels tot shetlanders voor een sulky, maar ook haflingers, freibergers, fjorden en ga zo maar door”, vertelt deelnemer Margreet Vroegh. Elke deelnemer heeft natuurlijk zijn eigen tempo en daardoor wordt er regelmatig ingehaald. “Maar dat is geen enkel probleem. Normaal kom je in het bos vaak ruiters tegen met paarden die bang zijn van aanspanningen. Hier moeten ze er wel langs. Daardoor raken ze er snel aan gewend en dat creëert enorme rust.”

Gezelligheid

De route gaat niet alleen over bospaden. “Het grootste deel gaat door bosgebied, maar soms moet je even over de verharde weg. Je komt dan langs veel huizen waar kinderen een tafel buiten hebben staan met limonade, appels en komkommers bijvoorbeeld. Je merkt dat het echt leeft in Epe en omgeving, de Paarden4daagse.”

Daarnaast spreek je er veel mensen, die je anders niet tegen gekomen zou zijn. “Bij de start/finish, waar je de paarden kunt inspannen, heb je vaak hele leuke gesprekken. Met mensen met IJslanders bijvoorbeeld, daar heb ik zelf niet zoveel mee maar ik vind het wel interessant!”

Conditietraining

Margreet is actief binnen de wedstrijdsport. Ze rijdt voornamelijk marathons en dressuurwedstrijden. “Ik besloot om mijn wedstrijdkoets thuis te laten. Daar kunnen namelijk niet veel mensen op en ik heb bijna elke dag wel gasten mee gehad. Ik heb daarom, speciaal voor deze ritten, een antieke koets aangeschaft.”

Volgens Margreet is een rit als de Eper Paardenvierdaagse prima te combineren met de wedstrijdsport. “De paarden zien er veel en het is ook een goede conditietraining voor ze. Als ik volgend jaar word ingeloot ben ik er zeker weer bij!”

Margreet Vroegh

