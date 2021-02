Equestrum realiseert innovatieve hippische campus in Schipluiden

De campus kent vijf pijlers waarlangs de paardensport verder wordt ontwikkeld: Educatie, Research, Business, Health & Care en Sport. Deze pijlers hebben allen een eigen hoofdpartner en geven vorm aan de Equestrum campus.

Paardensport Chardon stond aan de wieg van de Lentiz opleiding Paardensport. Bram Chardon ziet de campus een belangrijke bijdrage leveren aan het opleiden van vakmensen, specialisten die zowel binnen de hippische sector, in de breedte, maar ook met name in de topsport hard nodig zijn.

Bram Chardon licht toe: “Met de komst van de campus op loopafstand geeft het mij en ons bedrijf veel motivatie en positieve energie om met elkaar de paardensport/sector te blijven ontwikkelen en ervoor te zorgen dat deze regio voldoende draagkracht blijft houden voor alle ondernemers die verbonden zijn met deze sector.Voor mij persoonlijk vind ik het stukje innovatie het meest interessant. Hier gaan specialisten zich bezighouden met innovatie op verschillende vlakken binnen de hippische sector. Dergelijke specialisten hebben wij als topsporters nodig om te kunnen blijven verbeteren.”

'Birdeye', overzicht van de te realiseren hippische campus