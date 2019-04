Erfgoeddag bij Willy Naessens op 28 april

Het publiek krijgt de unieke en voltallige collectie koetsen van meer dan 250 exemplaren te zien, waaronder dé Sissikoets.

Daarnaast is er een demonstratie met een paard in het paardenzwembad, in de paardenstapmolen en op de paardenloopband. Er zijn talrijke oude ambachten te zien, waaronder de hoefsmid. De Bourgon-foodtruck is aanwezig, er is ruim gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Iedereen is welkom op zondag 28 april van tien tot zes uur op stoeterij De Strohoeve, Kouterlos in Wortegem-Petegem.