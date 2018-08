Eerste nationale titel voor Sandro Koalick

Het weekend van Sandro Koalick

Het was het weekend van Sandro Koalick, die met twee tweespannen aan de start kwam. Met zijn ‘kampioenspaarden’ Fasco en Hertog Jan won hij de dressuur en de marathon en het totaalklassement. Met zijn tweede span was hij de beste in de vaardigheid en werd hij tweede in de internationale eindrangschikking. Volgens bondscoach Wolfgang Lohrer wordt Koalick binnenkort beloond met promotie naar het kader. Dit belooft veel goeds voor Koalick, die samen met zijn vader Torsten aan het roer staat van de organisatie van het WK tweespannen 2019 op hun thuishaven in Drebkau.

Sebastian Warneck werd derde in het eindklassement en won zilver in het kampioenschap. Het brons ging naar Stefan Schottmüller.

Sandro Koalick

Steffen Brauchle

Ook Steffen Brauchle kon tevreden huiswaarts keren. De winnaar van de dressuur en de vaardigheid won met bijna 12 punten voorsprong op Dieter Baackmann, die evenals in 2017 zilver won. De organisator van het succesvolle WK ponymennen 2017 in Minden Christof Weihe had zilver in handen, maar zakte terug naar brons door te veel fouten in de vaardigheid. Weihe viert vandaag zijn 50ste verjaardag en was desalniettemin dik tevreden met zijn bronzen medaille.

