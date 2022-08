Ervaren Nederlands team tijdens WK Le Pin au Haras 2022

Tijdens het WK, dat van 15 tot en met 18 september georganiseerd wordt op de terreinen van de Franse staatsstoeterij Haras National du Pin, heeft de bondscoach de beschikking over zeer ervaren rijders.

Vooruitlopend op de definitieve inschrijfdatum heeft de bondscoach bekend gemaakt dat het Nederlands team bestaat uit Saskia Siebers met Axel, Eline Houterman met Fino Uno Toltien en Frank van der Doelen met Iverno. Zij gaan de gouden teammedaille van 2020 verdedigen. Individuele rijders zijn Christiaan Provoost (eerste reserve voor het team) en Rudolf Pestman met Lord Latimer.

In een eerder bericht waren Piet de Ronde en Jaap van der Horst nominatief opgegeven, maar zij worden om diverse redenen niet afgevaardigd.

Puntjes op de i

Bondscoach Ad Aarts: “We hebben in aanloop naar dit WK wat pech gehad met enkele blessures. Toch heb ik een allround, fit en ervaren team kunnen samenstellen. We hebben volgende week nog een trainingsweekend, daar gaan we de puntjes op de ‘i’ zetten.”

Het wordt een spannend kampioenschap, want de concurrentie is groot. “Andere landen zijn ook heel sterk, het zit allemaal dicht bij elkaar. Ik hoop met dit team te kunnen scoren”, aldus de bondscoach.

De definitieve inschrijfdatum is op 25 augustus, waarna de definitieve lijst van deelnemers opgemaakt wordt.

Bron: KNHS