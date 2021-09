Ervaren ’t Raamdal en prachtig weer maken D+V Grave tot een feestje

Van de parkeerhulp aan de poort tot behulpzame ringmeesters en een fotograaf, de menvereniging heeft het in Escharen, gemeente Grave goed voor elkaar. De drie dressuurbanen lagen er uitstekend bij en er stond een mooi vaardigheidsparcours vlakbij het terras. De weersomstandigheden waren uitstekend zodat het publiek met een hapje en een drankje kon genieten van de verrichtingen van de deelnemers.

De dressuur / vaardigheid – rijders konden losrijden in de grote ring waarin later op de dag de SWM – proef gereden werd, zodat zij een goed overzicht hadden over beide 30 x 60 m ringen wanneer zij aan de beurt waren.

De dag is vlekkeloos en in uitstekende sfeer verlopen, een mooie voorloper op het Hippisch Festijn dat volgend weekend plaatsvindt op de terreinen van PPV ’t Raamdal.

Klik hier voor de resultaten

Mark Boersma