Euregio Indoor Mennen Denekamp

Op zaterdag start de wedstrijd om 8:00 uur en gaat over twee manches. Het resultaat over beide omlopen bepaalt de plaatsing voor de Twente Cup.

In het avondprogramma, vanaf 17:30 uur, komen de beste combinaties uit iedere rubriek terug voor de finales. Bij meer dan zestig inschrijvingen voor de Twente Cup wordt de rubriek enkelspan paarden verplaatst naar de vrijdagavond.

Anders dan voorgaande jaren moet de rubriek tweespan paarden zaterdagmiddag aan de voorronden deelnemen om in het avondprogramma te mogen starten. Deze aanpassing is gedaan om overlapping in het programma te voorkomen. De internationale rubrieken vierspan paarden en vierspan pony’s blijven ongewijzigd en worden aansluitend aan de finalerubrieken verreden.

Op zondag staat er een oefenparcours op het programma; een mooie kans om te trainen in een professioneel parcours, ontworpen door parcoursbouwer Bennie Steenblik.

Er is ruim parkeergelegenheid aanwezig en de entree is slechts € 5 voor een avond vol sportief spektakel, spanning en gezelligheid

