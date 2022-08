Europese kampioenschappen Jeugdmennen 2024 in Flyinge

Het EK Jeugdmennen wordt het derde internationale kampioenschap in Zweden in vier jaar tijd. In 2021 werd er het Nordic eventing kampioenschap gehouden en in 2023 staan er twee kampioenschappen voor voltige op het programma.

“Ons doel is om meerdere internationale kampioenschappen aan te vragen en de organisaties te ondersteunen bij de aanmelding en de uitvoering van de wedstrijd”, zegt Wiveka Lundh, internationaal senior adviseur bij de Swedish International Federation. “Er waren meerdere serieuze kandidaten voor dit kampioenschap en we zijn daarom erg blij dat wij het mogen organiseren. Dit betekent veel voor de sport en voor onze jeugdmenners”, zegt Annika Borg, de Zweedse chef d’equipe.

Nieuwe locatie

Flyinge ligt in het zuiden van Zweden, dichtbij Malmö. Voor de Europese kampioenschappen wordt er een nieuwe locatie ontwikkeld voor het organiseren van hippische evenementen. De Nordic Championships volgend jaar in Flyinge zal als test-wedstrijd dienen voor het EK Jeugdmennen in 2024.

