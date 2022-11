Europese top komend weekend aanwezig bij EIM Denekamp

Om 13.30 uur start de Twente Cup met de enkelspan pony’s, tweespan pony’s en de enkelspan paarden. Om 18.00 uur strijden de beste drie deelnemers van iedere rubriek in de dag-finales. De overige wedstrijden vinden plaats in Wierden, Lonneker, Hellendoorn en de finale in Ambt-Delden.

Vanaf 19.00 uur staan de internationale rubrieken vierspan pony’s met maar liefst twaalf deelnemers en tweespan paarden (veertien deelnemers) op het programma. Een zeer sterk deelnemersveld waarbij de Nederlandse top het opneemt tegen menners uit België en Duitsland.

Niet minder belangrijk is het oefenparcours op zondag. Vanaf 11.00 uur krijgen ervaren en onervaren menners alle kansen om zichzelf, hun jonge en / of nieuwe paarden voor te bereiden, trainen of laten wennen aan een wedstrijdparcours met de indrukken die daar bij horen.

In Denekamp zijn alle ingrediënten aanwezig voor spectaculaire sport onder gezellige omstandigheden. Er is ruim parkeergelegenheid aanwezig en de entree is gratis!

Klik hier voor meer informatie en de startlijsten