Evi Vandersmissen overleden na zwaar ongeval CAN Linden

Om nog onbekende reden sloeg de pony Victorious zondag op hol. Het ongeluk gebeurde niet in een hindernis. De menner en groom werden uit de koets geslingerd en zijn beide onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed Evi later aan haar verwondingen. Zij stond als groom achterop de koets.

Sven is geopereerd aan enkele breuken, maar is niet in levensgevaar.

Na het ongeval werd de wedstrijd direct beëindigd. Sven en Evi droegen beide een helm en bodyprotector en zijn beide erg ervaren. De pony is niet gewond.

Iets meer dan een jaar geleden publiceerden we nog een achtergrond verhaal over Kitty, de haflingerpony die Sven van Evi kreeg. Het duo was erg succesvol. In Linden ging Evi nog van start met Kitty.

We wensen Sven een goed herstel en we wensen hem en familie en vrienden heel veel sterkte met dit enorm grote verlies.

Sven Tinlot en Evi Vandersmissen

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.