Exloo 2019: alle paarden goedgekeurd

Verdeeld over twee banen presenteerden de deelnemers hun paarden en pony’s aan het internationale jurycorps bestaande uit Elimar Thunert en Peter Tischer uit Duitsland, Jacob Bendtsen uit Denemarken en de Nederlanders Jaap Boom, Marion Koornneef en Nicoline Vos.

In totaal komen er 89 deelnemers uit 10 landen aan de start op de mooi geprepareerde terreinen van Hippisch Centrum Exloo, waar vanmiddag de enkelspan paarden en tweespan pony’s hun dressuurproef rijden. Op vrijdag komen de deelnemers van de overige rubrieken in actie in de twee dressuurpistes.

Zaterdag staat vanaf 10.00 uur de marathon op het programma met zes mooie hindernissen, waaronder de spectaculaire waterpartij. De hindernissen zijn dit jaar ontworpen door de Nederlandse level 2 parcoursbouwer Arjan Kleinjan.

Zondag wordt de wedstrijd afgesloten met de vaardigheidsproef in twee ringen.

