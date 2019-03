Exloo 2019: koude maar mooie afsluiting in de vaardigheid

Francisca den Elzen

Francisca den Elzen kwam, zag en overwon in de pararubriek en won de eerste wedstrijd om de KNHS Witte Van Moort Para Men Trophy, voor Jacques Poppen met PP en Ingmar Veneman, die een thuiswedstrijd reed.

Tamara Pijl

Tamara Pijl wist met een knap gereden foutloze vaardigheidsproef haar eerste plaats na de dressuur en marathon vast te houden en sloot haar eerste wedstrijd van het seizoen winnend af. Marissa Schuiling eindigde op de tweede plaats, voor Katja Berlage. Brent Janssen won na de marathon ook de vaardigheid, maar kwam door zijn 18e plaats in de dressuur niet verder dan de zevende plaats.

Rodinde Rutjens

Nieuwkomer in het internationale veld Louise Hansen uit Duitsland meldde zich pas kort voor de wedstrijd in Exloo aan, maar dat bleek geen belemmering voor haar prestaties. De 25-jarige menster streefde Rodinde Rutjens voorbij in het eindklassement. Rutjens verspeelde haar eindoverwinning door net een fractie te laat de finish te passeren. De française Louise Fillon eindigde op de derde plaats. Nathalie van der Ende was het haar vijfde plaats tweede beste Nederlander. Voor zowel Daan Verhofstad als Dianne Legemaat-Van Bemmel was het in Exloo een kwestie van uitrijden met beide spannen om de driesterren-status te behalen en dat deden ze. Vanaf nu kunnen beide menners zich volledig concentreren op hun toekomstige prestaties.

Marijke Hammink wist als enige bij de vierspan pony’s foutloos te blijven en stelde hiermee haar eerste plaats zeker. Edith Chardon behield haar tweede plaats terwijl Jannes Kinds derde werd.

Gjalt Jan Jansma

Gjalt Jan Jansma won de dressuur en de marathon maar gaf zijn kans op de eindzege uit handen door te veel foutjes in de vaardigheid. Jansma werd tweede achter de Deense Mie Mosegaard Nielsen, maar behaalde in Exloo wel zijn driesterren-status. Jaap van der Horst eindigde op de derde plaats.

Antonie ter Harmsel

Antonie ter Harmsel stond na de dressuur en de marathon op de derde plaats en wist als enige foutloos te blijven in de vaardigheid. Ter Harmsel stootte hiermee WK-organisator Sandro Koalick van de eerste en tweede plaats. Hans Reitzema liet slechts één balletje rollen en werd hiermee tweede beste Nederlander op de achtste plaats.

IJsbrand Chardon gebruikte de wedstrijd in Exloo om een nieuw voorspan uit te proberen en slaagde in zijn missie. Chardon sloot de wedstrijd winnend af, voor Edwin van der Graaf die de vaardigheid won. De Duitser Sebastian Hess werd derde, voor Hans Heus.

Mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers, de samenwerking met Hippisch Centrum Exloo én het prachtige weer kan de organisatie van Exloo terugkijken op een zeer geslaagde wedstrijd, die in 2020 zeker een vervolg zal krijgen. Het laatste weekend van maart (26-29) staat al weer gereserveerd voor de vierde editie van CAI2* Exloo.

Klik hier voor de startlijsten, uitslagen en fotoalbums.

