Exloo 2019: Zonnige tweede dressuurdag

IJsbrand Chardon

Tweevoudig Wereldkampioene paramennen Francisca den Elzen zette met Albrecht’s Hoeve’s Lars de beste score van de dag neer. Met 36,66 punten nam ze de leiding in haar rubriek, voor Ingmar Veneman en Jacques Poppen.

Ijsbrand Chardon zette vandaag twee relatief nieuwe paarden in zijn voorspan en werd door de jury unaniem beloond met de eerste plaats en een score van 41,01. De Duitser Sebastian Hess volgt op de tweede plaats, voor zijn landgenoot Raphael Tobias.

Sandro Koalick

Bij de tweespan paarden legde Sandro Koalick met zijn eerste span beslag op de eerste plaats. Met de KWPN-ers Fasco (Vaandrager HBC) en Hertog Jan (Bakboord HBC) kreeg hij de winnende score van 42,67 toebedeeld. Antonie ter Harmsel reed zijn span naar de tweede plaats, voor de Duitser Lars Schwitte en de Australiër Tor van den Berge. Van den Berge is gestationeerd bij Boyd Exell in Valkenswaard en bereidt zich met de paarden van de Britse eigenaar Owen Pilling voor op het WK tweespannen in Drebkau. De organisator van dit WK Sandro Koalick reed zijn tweede span naar de vijfde plaats, gevolgd door zijn vader Torsten Koalick.

Bij de vierspan pony’s won Edith Chardon evenals haar vader de dressuur. Marijke Hammink volgt op iets meer dan twee punten verschil, zodat er morgen in de marathon een felle strijd gestreden zal worden tussen de twee dames. De Deense deelnemer Lars Dau reed zijn Haflinger pony’s waaronder de 23-jarige ruin Nico, naar de derde plaats.

Tamara Pijl nam met Dex de leiding in de enkelspan ponyrubriek, voor Marissa Schuiling. De Nederlandse mensters worden op de voet gevolgd door de Deense Maria Buchwald die met haar twee pony’s de derde en vierde plaats in beslag nam.

De marathon start op zaterdag om 09.00 uur. De eerste deelnemer verschijnt rond 10.00 uur in de hindernissen.

Klik hier voor de startlijsten en uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.