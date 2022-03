Exloo 2022: mooie slotdag met selectieve vaardigheid

Het parcours voor de enkelspannen kende veel gedraai en een aantal lastige combinaties. Daardoor lukte het het gros van rijders niet om binnen de toegestane tijd te rijden.

De Zweed Johnny Sjödin reed met zijn pony Why Me een nulrondje binnen de tijd. Daarmee legde hij druk op de andere deelnemers in de tweesterrenrubriek, want hij leek daarmee af te stevenen op de overwinning. Laatste starter Renate Provoost reed strak, maar het werd nog heel spannend. Op de laatste oxer, poort 20 dook haar pony Quibus even opzij, waardoor er een bal viel en ze ook net de tijd niet meer haalde. Maar ze kon de 3,76 strafpunten hebben en won. Johnny Sjödin werd tweede.

In de driesterrenklasse bij de enkelspan pony’s reed Brent Janssen met zijn pony Power Boy als enige dubbel nul. Hij werd hiermee uiteindelijk derde. Koploper Marije Willemsen reed er maar 1 balletje af, maar haar tijd was veel te langzaam, waardoor ze aan ruim 20 strafpunten kwam. De overwinning in deze rubriek ging naar de Zweed Johan Herner, die gisteren de marathon won. Zijn Welsh pony, de dekhengst Stortebekers Big Cracker stond ook vandaag fijn aan de hulpen, waardoor ze nauwelijks tijdfouten hadden en 2 afgeworpen balletjes. Ook Marlous van ’t Veld reed er twee balletjes af en had 0,5 voor tijdsoverschrijding. Het bracht haar een mooie tweede plaats in de eindklassering.

Johan Herner won gisteren de marathon en schreef vandaag de wedstrijd op zijn naam

Twee foutlozen

De eerste starter bij de enkelspan paarden 3*, de Fransman Clément Deschamps, reed gelijk foutloos en binnen de tijd. Maar daarna rolden er bij de volgende deelnemers verschillende ballen en niemand kon de tijd halen. Behalve Rudolf Pestman. Met een schitterende foutloze rit hield hij zijn tweede plaats vast en won het laatste wedstrijdonderdeel. Saskia Siebers had met Axel op twee poorten veel geluk, maar liet toch alles liggen. De tijd haalde ook zij net niet, maar met het laagste strafpuntentotaal van het hele deelnemersveld (als enige onder de 100) was ze de overtuigende winnaar.

Droomdebuut

In de rubriek tweespan paarden 2* werd Wybe Kramer tot zijn eigen verbazing de winnaar. “Dit valt echt wel buiten de berekening,” lacht hij. Wybe reed voor het eerst een internationale wedstrijd. Gisteren schreef hij de marathon al op zijn naam en in de vaardigheid was hij met 16,57 de beste in zijn rubriek. Hij rijdt met 2 Welshes van 16 jaar die de E-maat hebben. “Ik kocht ze toen ze 10 jaar oud waren. Ze zijn rustig in de omgang, maar lekker voorwaarts in de hindernissen.” Ondanks dat dat wel zijn favoriete onderdeel is, ging hij ook voor een dressuurproef met voldoende controle. “Ik was blij met mijn dressuur. Het gekke is dat ik in de marathon minder lekker kon sturen dan anders. Het was werken en ik vond de hindernissen halve indoorhindernissen. Vandaag in de vaardigheid liepen ze weer fijn.” De stralende winnaar wil ook in Kronenberg meedoen aan de internationale wedstrijd. “En volgend jaar ben ik hier weer terug in Exloo!”

Verschuivingen

Bij de paramenners stond Ingmar Veneman de leiding vandaag niet meer af. Ook Rodinde Rutjens hield de eerste plaats vast en won de tweespan pony’s 3*. Marijke Hammink werd met de winnende vaardigheidsproef ook overtuigend winnaar bij de ponyvierspannen.

In een aantal andere rubrieken verschoof er wel wat. Larissa Reints werd vandaag in de vaardigheid bij de tweespan pony’s 2* toch afgetroefd door haar naaste rivaal Jorn van Olst. Jorn liet alle ballen op de kegels, boekte alleen 0,15 tijdfout en won de wedstrijd. Larissa werd tweede.

Bij de tweespan paarden 3* regende het strafpunten. Anne Zaaijer moest overleven, omdat de schimmel in haar span te sterk werd. De Zwitser Marx Lancelot en de Belg Wim Heylen zaten erg dicht bij elkaar. Heylen reed 19,54 strafpunten en scoorde het beste vaardigheidsresultaat. Maar de Zwitser deed met 20,46 weinig voor hem onder en won de wedstrijd met een nipt verschil (0,16).

Ook bij de vierspan paarden waren de nodige verschuivingen. Edwin van der Graaf reed de beste vaardigheid met 6,82 tijdstrafpunten. Klassementsleider Antonie ter Harmsel tikte er teveel ballen af (ruim 30 strafpunten) en zo belandde Hans Heus op het hoogste treetje van het erepodium.

Klik hier voor alle uitslagen

Jorn van Olst passeerde Larissa Reints vandaag

