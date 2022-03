Exloo 2022: verrassende prestaties in de marathon

Toch weer Larissa Reints

De deelnemers aan de tweesterrenwedstrijd kregen 5 hindernissen te rijden. Bij de enkelspan pony’s was Renate Provoost goed op dreef en won de marathon. Daarmee staat ze nu aan de leiding. Bij de ponytweespannen was Larissa Reints weer de beste, maar, net als na de dressuur is het verschil met Jorn van Olst minimaal. Ze kan zich morgen geen bal permitteren. De Zweed Ake Larsson was bij de enkelspan paarden de beste in de marathon. Dressuurwinnaar Peter Zeegers was in de hindernissen prima op weg, maar met een bulk aan strafpunten voor trajectfouten is hij helaas geduikeld in het klassement. De Amerikaan Helmuth Raymond gaat nu aan de leiding.

Bij de tweespan paarden won Wybe Kramer de marathon en klom daarmee op naar plaats 2 in het klassement. Dressuurwinnares Laura Oberlin (GER) hield goed aansluiting en staat nog steeds aan de leiding.

Verrassingen

In de driesterrenwedstrijd heeft Marije Willemsen haar leidende positie bij de ponyenkelspannen vast kunnen houden. Met haar instructeur Jan de Boer als groom reed ze een keurige derde marathon. Het snelst was de Zweed Johan Herner, hij klom daarmee naar de tweede plaats.

Een prachtig resultaat voor Sietske Flobbe in de tweespan ponyrubriek. Zij won de marathon en kon haar geluk niet op. Ze staat tweede achter Rodinde Rutjens die ook ijzersterk reed. De snelste hindernistijden bij de vierspan pony’s werden gereden door Marijke Hammink, maar ze moest trajectfouten incasseren. Met een gering verschil ging de marathonwinst daardoor naar René Limpens. Hij had zijn vierspan goed aan het lopen, kwam met zijn hindernistijden het dichtst bij Hammink en staat nu op een mooie tweede plaats achter de wereldkampioene.

In 3 hindernissen reed Pieter Karelse met Flynn de snelste tijden bij de enkelspannen paard. Stijlvol loodste hij het groot galopperende paard efficiënt door de hindernisen. Hij klom zo naar de derde plaats in het klassement. Saskia Siebers leidt dat klassement. Axel was gretig en ondanks dat ze het rustig aan wilde doen was de marathon snel gereden en vlekkeloos. Rudolf Pestman heeft zijn tweede plaats vastgehouden. Hij reed een sterke marathon, maar had op de eerste hindernis een forse ingreep, waardoor de wagen even van de grond kwam. In het klassement zijn ook Christiaan Provoost en Jaap van der Horst geklommen dankzij een uitstekende marathon.

Succesvol debuut

Anne Zaayer is overgestapt van enkelspan pony naar tweespan paarden. Ze debuteerde in deze rubriek en won de marathon met haar imposante tuigers. Dat bracht haar gelijk bovenaan in het klassement. Met een keurig gereden marathon hield Antonie ter Harmsel de leiding vast bij de vierspannen.

Tot slot was er in de para equestrian rubriek een mooie marathonoverwinning voor Ingmar Veneman. Ze staat daardoor aan kop in het klassement.

