Exloo: foutjes en snelle ritten in de marathon

Als eerste gingen de deelnemers in de tweesterrenwedstrijd voor pony’s van start. Zij reden 5 hindernissen. Dirk Bastiaansen won zijn favoriete onderdeel bij de enkelspan pony’s. In 3 hindernissen was hij het snelst. Daardoor is hij naar plaats 3 in het klassement opgeklommen. Klaas van de Sande gaat nog aan de leiding. Hij reed een sterke marathon en stak na de finish van de laatste hindernis zijn arm al in de lucht van blijdschap.

Bij de tweespan pony’s leidt Rowan Timmer het klassement nog, maar de marathon werd gewonnen door de Duitser Tim Schäferhof. Isha Vink werd knap tweede. Joris Wouda was bij de ponyvierspannen niet alleen de beste in dressuur, maar schreef ook de marathon op zijn naam.

Klaas van de Sande hield zijn koppositie vast

Dure foutjes

Bij de paramenners was er een spannende strijd tussen Francisca den Elzen en Ingmar Veneman. Maar in de laatste hindernis was Ingmar even de weg kwijt en dat ging ten koste van een herstelde parcoursfout. Francisca den Elzen won de marathon en staat met een grote voorsprong op kop.

Ook bij de paarden in de tweesterrenwedstrijd werd er sterk gereden. Eline Mentink was bij de tweespannen niet alleen snel, maar reed ook in een mooie stijl door de hindernissen. Zij won de marathon en leidt nu het klassement. Bij de enkelspannen was de marathonwinst voor Paskal de Graaf. Niels Jonkers was het snelst in de hindernissen, maar hij liep strafpunten op in het traject. De Duitser Christian Prinz heeft met een tweede plaats in de marathon Shirley Moor van de eerste plek verdreven.

Winst voor de beide Larissa's

In de driesterrenwedstrijd reden de deelnemers 6 hindernissen. Anniek Schuiling reed een uitstekende marathon en won deze. Het bracht haar op plaats 5 in het klassement. Dat wordt overigens nog aangevoerd door dressuurwinnares Marije Willemsen.

Een prachtige overwinning in de marathon bij de tweespan pony’s was er voor Larissa Reints. Ze staat nu tweede met haar schimmeltjes. Dressuurwinnaar Hugues Pottier (BEL) liep 20 strafpunten op in de waterhindernis en kelderde daardoor naar de staart van het klassement. Sietske Flobbe leidt dat klassement nu. Ze reed in haar bekende stijl ‘alles of niets’ was snel, maar had er wel een paar balletjes af. Bij de vierspan pony’s vergrootte Marijke Hammink haar voorsprong met de overwinning in de marathon.

Bij de enkelspan paarden in de driesterrenwedstrijd verraste Larissa Jansma opnieuw. Beheerst en snel stuurde ze Dandy Jane door de hindernissen, won de marathon en nam de leiding in het klassement. Bij de tweespan paarden domineerde Max Berlage de wedstrijd. Hij was in alle hindernissen het snelst en passeerde Tor van den Berge in het klassement. Het verschil tussen beiden is slechts 1 punt, dus het wordt morgen een spannende vaardigheid. IJsbrand Chardon was oppermachtig bij de vierspannen. Toen de regen op zijn hevigst was begon voor hem de marathon, maar hij was in alle hindernissen het snelst en staat fier op kop.

Dexter Biersteker in de waterhindernis

