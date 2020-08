Exloo 2020: mooie tweespanproeven op tweede dressuurdag

Klasse apart

Regerend wereldkampioen Martin Hölle was weer een klasse apart. Met zijn geroutineerde span Dior en Eppie reed hij een prachtige proef met twee kleine foutjes. Hij gaat aan de leiding met 35,46 strafpunten. Lars Schwitte volgde op plaats 2 met 36,12. De Duitser werd begeleid door Boyd Exell. De verruimingen van het kolossale span Amico en Dusty waren om van te smullen. Beste Nederlander was Sandor van Vliet die met Heodoor en Hertog al vroeg van start moest. Hij reed een prima proef en scoorde 41,78.

Rutjens en Hammink op kop

Op het grasveld vlakbij de hindernissen gingen de pony twee- en vierspannen van start. Rodinde Rutjens won het eerste wedstrijdonderdeel overtuigend met 41,78. Het verschil tussen de nummers 2 en 3 is minimaal: Melanie van de Bunt staat tweede met precies 45 strafpunten, gevolgd door de Belg Pieter van den Broeck met 45,45.

Bij de ponyvierspannen ging de strijd om de eerste plaats tussen Marijke Hammink en Jan de Boer. Hammink won met 39,79. De Boer, die ook werd bijgestaan door Boyd Exell, reed met een span dat grotendeels bestaat uit jonge onervaren pony’s. Met een score van 40,9 was hij dan ook dik tevreden.

Mooie score voor Mark Weusthof

De Fransman Benjamin Aillaud reed in de rubriek vierspan paard de winnende proef. Zijn Arabo Friezen stonden er fijn aan wat een score van 41,45 bracht. De Duitser Georg von Stein reed eveneens een degelijke proef en werd tweede met 44,34. Beste Nederlander was Mark Weusthof. Hij werd derde en had zijn span met achterop twee bruinen en voorop twee schimmels goed aan het lopen. Dat leverde hem de mooie score van 46 strafpunten op.

