Exloo: Nederlandse dressuurwinst bij de enkelspannen

De paarden reden in de zandbaan. Saskia Siebers reed met Axel een fraai uitgevoerde proef die haar de overwinning bracht. De juryleden waren unaniem over haar eerste plaats die een score van 40,43 opleverde. Rudolf Pestman stuurde Diesel naar plek twee en werd beloond met 43,77. Met 46,82 strafpunten staat de Luxemburger Franz Schiltz op plek 3. Zijn paard San Remo Royal wisselde mooie momenten af met hier en daar wat storingen, vooral in de overgangen. De ervaren Schiltz loste de probleempjes vakkundig op. Zijn dochter Marie deed ook goede zaken en werd met de ervaren Frodo vijfde (47,51).

Bij de pony’s op de naastgelegen grasbaan begon de wedstrijd goed voor Anne Zaaijer met haar toekomstpony Mr. Reddington. Met enkele tienden bleef ze de Deense Lise Halkjaer voor. Anne won het eerste wedstrijdonderdeel met een fraaie score van 45,05.

Heidi te Poele gaat nu ook voor het enkelspan. Ze eindigde met Popye op plaats 6 en boekte daarmee het tweede Nederlandse resultaat in het sterke internationale deelnemersveld.

Kijk hier voor alle uitslagen

Bekijk hier het fotoalbum

Axel van Saskia Siebers was de beste in dressuur

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.