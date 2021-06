Extra selectiemoment voor KNHS – Kampioenschappen in Boxtel

De eendaagse impulsmarathon is een extra aanvulling op de reeks selectiemomenten voor afvaardiging naar de KNHS Kampioenschappen Klasse L en M namens District Zuid. Afgelopen zondag vond in Geldrop het eerste selectiemoment plaats; op 7 en 8 augustus wordt er gestreden voor afvaardiging in Ysselsteyn.

Het meetmoment bestaat uit zeven hindernissen, waarbij één hindernis het vaardigheidsparcours betreft.

Inschrijven is mogelijk via MijnKNHS of door het sturen van een e-mail.

Klik hier voor meer informatie en het e-mailadres