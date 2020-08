Extra voorbereidingen WK Valkenswaard vanwege Corona

Voorzitter Ludo Hertroijs: ‘We hebben een fantastisch team van mensen die volledig gefocussed zijn om het evenement voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen en natuurlijk voor de deelnemers een geweldige competitie te organiseren.’

Vanwege de maatregelen rondom de Corona-pandemie en de richtlijnen van de locale overheid en het RIVM, zal het FEI Wereldkampioenschap vierspannen 2020 naar verwachting niet toegankelijk zijn voor publiek. De organisatie wil er uiteraard wel voor gaan zorgen dat alle fans de wedstrijd kunnen volgen.

Op de terreinen wordt inmiddels hard gewerkt om de hindernissen in orde te maken. De bekende heuvel is inmiddels onder handen genomen door de Groenen groep zodat deze er in oktober perfect bij ligt.

Het FEI Wereldkampioenschap vierspannen Valkenswaard 2020 zal gehouden worden van 7 t/m 11 oktober 2020.

Meer informatie op de website van het evenement