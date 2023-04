Fantastisch 3* debuut voor Klaas van der Sande

Paarden

Alle klassen, van enkelspan pony tot vierspan paard, reden hun 2* of 3* proef. Martin Hölle (HUN) won de dressuur van de 3* tweespan paarden met 36.14 strafpunten. De Franse menners Franck Grimonprez en François Dutilloy maakten het podium compleet. Erik Evers was de beste Nederlander: “Ik ben heel blij met hoe het ging. Het is al lastig genoeg om je paarden ontspannen en door hun lijf te krijgen in zo’n entourage, en met tuigpaarden is dat soms een iets grotere uitdaging. Mijn span begint nu aan hun derde wedstrijdseizoen, en ik merk dat ik steeds beter in de ring kan laten zien wat we thuis zo hard geoefend hebben. Daarnaast kan het nog beter hoor, ze lieten nog wel wat spanning zien tussen de onderdelen door. Ik ben er super tevreden mee, maar het kan nóg beter!”

Bij de vierspan paarden won IJsbrand Chardon de dressuur met 40.67. Hij sloeg hiermee fiks gat met zijn concurrenten, waarbij de nummers twee tot en met zes echter binnen een punt van elkaar eindigden. Door de minimale verschillen tussen de Duitser Georg von Stein (52.11), de Zweed Fredrik Persson (52.33), de Belg Dries Degrieck (52.44), de Zweed Axel Olin (52.66) en de Duitser Michael Brauchle (52.77) wordt het morgen een spannende strijd in de marathon, waarin ook Koos de Ronde (54.66) uiteraard niet zal ontbreken.

De Fransman Clément Deschamps won de dressuur bij de 3* enkelspan paarden, gevolgd door Ingrid Henriksson uit Noorwegen en Linnea Kristiansen uit Zweden. Peter Zeegers eindigde als beste Nederlander op de vierde plaats.

Erik Evers

Pony's

Bij de 3* enkelspan pony’s was Klaas van der Sande (NED) vandaag onverslaanbaar. Een betere start van zijn driesterren-debuut had hij zich niet kunnen wensen: “Dit was echt top, mijn pony liep ook heerlijk en ik ben heel blij dat we ons driesterren-debuut zo kunnen starten. Ik wil graag mijn kwalificatie halen voor het WK in Oirschot dit jaar, dus mijn doel is om de wedstrijd nu uit te rijden. Het is wel moeilijk dat we morgen vaardigheid rijden en zondag marathon, maar dat is voor iedereen natuurlijk hetzelfde. Ik ben benieuwd!” Karin Huser (SUI) eindigde met iets meer dan één halve strafpunt meer op de tweede plaats. Marloes van ’t Veld (NED) werd derde.

Bij de 3* tweespan pony’s was de overwinning voor Jean Frederic Selle (FRA). Hij scoorde 52.32 strafpunten. Anneke Cremers werd tweede, gevolgd door Antonia Brechtken (GER). Bij de 3* vierspan pony’s ging de overwinning naar België. Bert van den Bosch en Tinne Bax eindigden ex-aequo op de eerste plaats, gevolgd door Hendrik-Jan Beekhuiszen.

Tweesterren

De 2* enkelspan pony werd gewonnen door Kai Maria Schleicher (GER). Daniel Pineda Andic (ESP) werd tweede en Lise Irene Kosmo Gylseth eindigde als derde.

De 2* tweespan pony’s bestond uit drie Nederlandse deelnemers. Dyonne van Beelen werd door twee van de drie juryleden als eerst geplaatst en won daarmee de dressuur. Dexter Biersteker werd tweede en Ischa Vink eindigde als derde.

Joris Wouda (NED) won met een groot verschil de 2* vierspan pony rubriek. Hij heeft maarliefst negen strafpunten voorsprong op de nummer twee, Robin de Preester (BEL).

Bij de 2* enkelspan paarden kwam Jens Larsson (SWE) het best uit de verf. Hij scoorde 48.11 strafpunten. Willibrord van den Broek (NED) eindigde als tweede, gevolgd door Celine Grimonprez (FRA).

Jong talent Eline Mentink (NED) won de 2* tweespan paarden rubriek. Met negen strafpunten meer eindigde Bert den Brabander (BEL) als tweede. Peter Bergorn (SWE) eindigde als derde.

Paramennen

Emma Golding (IRL) won de dressuur bij de para’s met 55.60 strafpunten. Igmar Veneman (NED) werd tweede met 0.27 strafpunt meer. Hans Arends maakt het podium compleet.

Morgen rijden de driesterren twee- en vierspan pony’s en paarden de marathon. Voor de overige rubrieken staat morgen de vaardigheid op het programma. Zij rijden zondag marathon.

*Het fotoalbum van vrijdag volgt*

