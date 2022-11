Fantastische indoorwedstrijd in Hapert

“Het was puzzelen en meten om aan iedereens wensen te kunnen voldoen, maar het is ons gelukt”, vertelt een medewerker van de organisatie. “We zijn enorm trots op alle deelnemers die ons ieder jaar weer weten te vinden en natuurlijk dat we de Belgische, internationaal vierspanrijder, Glenn Geerts hebben mogen verwelkomen. Fantastisch om te zien hoe hij zijn paarden rondgestuurd krijgt in zo’n snelle tijd, maar er werden toptijden gereden door veel deelnemers. Een mooi spektakel!”

Pony's

In de jeugdrubriek reden zes ponyspannen mee, waarbij de pas zes-jarige Fleur Vorstenbosch met een tweespan shetlanders meereed. Zij was echter niet de jongste deelneemster, de vijf-jarige Tijn Hendrikx reed zich naar de tweede plaats met een enkelspan pony. De rubriek werd gewonnen door dertien-jarige Luka Verheust die met haar resultaat ook prima zou kunnen meekomen in de reguliere rubriek!

Bij de reguliere rubrieken enkelspan pony’s reed Chantal van der Wijst naar de overwinning, op de voet gevolgd door Wannes Piccart. Bram Lemmens pakte op korte afstand daarachter het brons.

De rubriek tweespan pony’s werd met overmacht gewonnen door Frans Marijnissen doordat Dennis Rijntjes in de tweede manche een steekje liet vallen. Dennis werd tweede, voor Stephano Mulder die ook in de rubriek vierspan pony’s meereed.

De strijd bij de vierspan pony’s werd gedomineerd door de bonte pony’s van de altijd supersnelle Nick Weytjens. Kenny Kanora, die in maar liefst drie rubrieken aan de start kwam, werd tweede en Steven De Wannemaeker maakte het podium compleet.

Bij de tandems won Kenny Kanora, voor Jasmine Van Couwenberghe. Julien Van Hoenacker maakte in de eerste manche een foutje, maar was de snelste deelnemer in de tweede manche. Hij eindigde op de derde plaats.

Paarden

Jack Lamers zette de rubriek enkelspan paarden met overmacht op zijn naam. Jack kwam overigens ook uit bij de tweespan pony’s.

Het zilver ging naar Marleen van Straaten, gevolgd door Kees Vorstenbosch. Een eervolle vermelding gaat naar Kenny Kanora, die naast de vierspan pony’s en zijn tandem-aanspanning, óók nog een enkelspan paard aan de start bracht.

Bij de tweespan paarden reed Marcel Marijnissen zich naar de overwinning. Johan van Hooijdonk en Rodrigo Verstraeten volgden elk op een ruim punt onderlinge afstand naar het zilver en brons.

Jonas Corten bracht zes paarden mee naar Hapert. Hij reed zowel bij de tweespannen als bij de vierspannen paarden.

Glenn Geerts liet zien hoe je twee vierspannen paarden snel en vakkundig door het parcours heen stuurt. Zijn beide tweede manches waren niet foutloos, maar hij won de wedstrijd voor Jonas Corten en Bruno Taverniers

De organisatie kijkt terug op een fantastisch weekend in Hapert en laat alvast weten dat de wedstrijd volgend jaar op 28 en 29 oktober plaatsvindt.

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum, gemaakt door Wil Smeets

Glenn Geerts