FEI Awards 2020 in teken van de hippische toppers van de afgelopen 10 jaar

Boyd Exell won de titel in 2015

Dit jaar worden de winnaars uitsluitend bepaald door het publiek. Er zijn vijf categorieën de Peden Bloodstock FEI Best Athlete, Cavalor FEI Best Groom, FEI Against All Odds, FEI Solidarity en Longines FEI Rising Star.

In totaal zijn er 55 genomineerden uit 19 landen.

De stemming voor de speciale editie van de FEI Awards 2020 is nu geopend! Stemmen kan tot en met 22 november. De winnaars worden in de tweede week van december bekend gemaakt.

Stemmen kan hier!