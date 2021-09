FEI cursus voor menofficials in Lezno 2021

De cursus voor juryleden, parcoursbouwers, Technisch Afgevaardigden en stewards is voor nieuwkomers, bijscholing en promotie.

Anne Marie Turbe is de cursusleider voor de juryleden, Johan Jacobs schoolt de parcoursbouwers bij, Philip Bateman is verantwoordelijk voor de Technisch Afgevaardigden en Jan Devaere neemt de stewards onder zijn hoede.

Inschrijven kan nog tot 18 oktober 2021. Klik hier voor meer informatie.

In 2022 staan de FEI cursussen voor menofficials in Ermelo (10 tot en met 13 februari) en Stow-on-the-Wold (4 tot en met 6 maart) op het programma. Deze cursussen worden binnenkort opgenomen in de FEI kalender.

