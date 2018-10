FEI cursus voor menofficials in Slowakije

De cursus dient ter promotie en als ‘refresher’. De juryleden staan onder leiding van de Belg Mark Wentein, de technisch afgevaardigden worden bijgeschoold door zijn landgenoot Richard Papens en de Oostenrijker Frank Spadinger neemt de stewards onder zijn hoede. Wie de parcoursbouwers bijschoolt, wordt binnenkort bekend gemaakt.

Inschrijven kan tot 15 januari 2019. Het minimum aantal deelnemers per cursus is 6, het maximum aantal is 16.

Klik hier voor de officiële uitnodiging.