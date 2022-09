FEI cursussen 2023 in Lezirias, Lipica en Brugge

11-14 januari 2023: Companhia das Lezirias

Van 11 tot en met 14 januari worden de officials bijgeschoold in het Leziria Park Hotel in Portugal. Martin Röske is de cursusleider voor de stewards, de overige cursusleiders zijn nog niet bekend.

Klik hier voor meer informatie over de cursus in Lezirias.

15-19 februari 2023: Lipica

Na de succesvolle clinic met Boyd Exell en Martin Hölle in maart an dit jaar, staat de Lipizzaner stoeterij Lipica in Slovenië van 15 tot en met 19 februari opnieuw garant voor een goed georganiseerde FEI cursus. Cursusleiders Andrew Counsell (juryleden), Martin Röske (stewards), Philip Bateman (technisch afgevaardigden) en Jeroen Houterman (parcoursbouwers) scholen de FEI officials bij. Lipica heet ook niet-FEI officials zoals trainers, menners en nationale officials van harte welkom om deze cursus bij te wonen. Het theoriegedeelte vindt plaats in het prachtige Maestoso Hotel, terwijl het praktijkgedeelte wordt gehouden op een steenworp afstand van het hotel in de hoofdpiste van stoeterij Lipica. Bij slecht weer kan er bovendien uitgeweken worden naar de binnenpiste.

Klik hier voor meer informatie over de cursus in Lipica

10-12 maart 2023: Brugge

Het Crowne Plaza Brugge en Sport Vlaanderen Waregem vormen van 10 tot en met 12 maart de locaties voor de cursus in het Belgische Brugge. Richard Papens is aangesteld om de technisch afgevaardigden bij te scholen, terwijl Jeroen Houterman de parcoursbouwers voor zijn rekening neemt. De overige cursusleiders zijn nog niet bekend.

Klik hier voor meer informatie over de cursus in Brugge

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.