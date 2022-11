Reglementswijzigingen FEI gepubliceerd

Er waren drie voorstellen waarover apart gestemd werd. Alle drie zijn goedgekeurd en dus opgenomen in het reglement. Twee van deze regels gaan over de grootte van de dressuurring voor de vierspan paarden. De dressuurbaan mag bij reguliere wedstrijden afmetingen van 80 × 40 of 100 × 40 hebben. Op kampioenschappen is een dressuurbaan van 100 × 40 wel verplicht. De derde wijziging gaat over het minimumgewicht van de koetsen. Deze is nu gelijk aan het minimum gewicht dat gold in 2021.

Lees hier meer over de wijziging van de dressuurring:

Artikel 950: The Arena

1. The Driven Dressage arena must be 80m x 40m for all classes, except for the Four-in-Hand Horse class, where an 80x40m or an 100x40m arena may be used.

2. For FEI Driving Championships, the Driven Dressage Arena must be 80x40m for all classes except for the Four-in-Hand Horse Class where the arena must be 100x40m.

Klik hier voor het nieuwe reglement. De wijzigingen zijn rood gemarkeerd.

Bron: Hoefnet/FEI