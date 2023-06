FEI Driving Youth Cup 2024

Deze nieuwe serie is opgezet om jeugdige menners te stimuleren en te betrekken bij de mensport. In tegenstelling tot de bestaande regionale kampioenschappen, wordt deze Youth Cup jaarlijks gehouden en is het opengesteld voor jeugdige menners van over de hele wereld.

Er worden in 2024 minimaal drie testwedstrijden georganiseerd op standaard FEI-wedstrijden. De serie begint officieel in 2025.

Klik hier voor de reglementen.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.