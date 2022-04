FEI erkent de International Grooms Association

De ondersteuning die door de IGA wordt geboden, omvat onder andere begeleiding over arbeidsregels, antwoorden op veel gestelde vragen over werving, een toolkit voor freelancers die freelance werken en een vacaturesite. Een sectie over welzijn op de IGA-website, International Grooms Minds, zal ervoor zorgen dat grooms ook een sterk emotioneel ondersteuningssysteem hebben om hen te helpen bij hun dagelijkse werk.

Hoogtepunt

De ondertekening van het MOU is het hoogtepunt van vele jaren van overleg en planning en markeert het begin van een nieuw tijdperk voor internationale grooms”, zei FEI-voorzitter Ingmar De Vos. “De IGA heeft de basis gelegd voor de gemeenschap van grooms om te groeien, evolueren en een sterke stem te hebben in de lange termijn ontwikkeling van de paardensport en ik reken op grooms, evenals op nationale federaties, atleten, organisatoren, officials en eigenaren om dit tot een succes te maken.”

De FEI heeft ook leermiddelen en hulpmiddelen ontwikkeld om grooms te helpen bij hun dagelijkse werk. Onderwijs is de sleutel geweest tot het creëren van internationale normen voor het werken die worden geaccepteerd en gevolgd door grooms op alle niveaus.

"Goed paard is niets zonder groom"

“Een internationale ruiter is niets zonder een goed paard, maar een goed paard is niets zonder een uitzonderlijke groom. Het gaat erom dat je een team bent. Atleet, paard en groom zijn de sleutel tot elkaars succes. We hopen dat de nationale federaties en hun sporters het woord zullen verspreiden en hun internationale grooms zullen aanmoedigen om zich bij de IGA aan te sluiten.”

De Grooms Consultative Group is opgericht door de FEI naar aanleiding van het Sportforum van vorig jaar en bestaat uit grooms, eigenaren, ruiters, vertegenwoordigers van organisatiecomités, officials, stewards en nationale federaties. De missie van de groep is om te helpen bij het definiëren van een routekaart voor de ontwikkeling van belangrijke structuren voor de grooms-gemeenschap, inclusief het opstellen van een handvest van rechten en plichten voor grooms.

Grooms van over de hele wereld kunnen nu IGA-lid worden via de officiële website van de Association: www.internationalgrooms.org

Bron: FEI