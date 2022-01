FEI Level 4 jurylid Atilla Kelemen overleden

Kelemen was regelmatig voorzitter of lid van het jurycorps op internationale wedstrijden en maakte diverse FEI kampioenschappen mee als jurylid of voorzitter van de jury d’appèl. Zijn laatste internationale optreden was afgelopen zomer tijdens het Europees Kampioenschap vierspannen in Boedapest waar hij deel uitmaakte van de jury.

Kelemen was in het verleden vice president van de Roemeense hippische federatie en was voorzitter van het Roemeense mencomité.

Wij wensen zijn vrouw Melinda en verdere familie veel sterkte toe.

