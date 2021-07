FEI opent verkorte bidprocedure EK jeugdmennen

Geïnteresseerde organisaties kunnen zich tot 21 juli bij hun nationale federatie melden. De FEI maakt uiterlijk 30 juli bekend aan welke organisatie het EK wordt toegewezen.

Eerder was al bekend dat zowel Kisber-Aszár in Hongarije en Aywaille in België kandidaat zijn. Ook Selestat in Frankrijk heeft belangstelling getoond om het EK voor de Children, Juniors en Young Drivers 2021 te organiseren.

